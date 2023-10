Vomito e sonnolenza | Lucia muore a 11 anni dopo essere stato dimessa dal pronto soccorso

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una bimba di soli 11è morta al Santobono di Napoliesser stata ricoverata cone mal di testa per due volte a distanza di circa 24 ore. La ragazzina è arrivata inla sera di domenica 22 ottobre per la prima volta. Qui è stata trattata con un farmaco antinfiammatorio ealcune ore in osservazione, come riporta il Mattino. Poi, la ricaduta e il nuovo ricovero.LEGGI ANCHE: La procura convocherà Leonardo Apache La Russa: è indagato per violenza sessuale La risonanza ha mostrato un edema cerebrale diffuso La bimba, giunta in ambulanza all’ospedale, era in preda ad unosoporoso e a continui episodi di. I medici l’hanno ricoverata in Rianimazione e l’hanno sottoposta a una Tac. ...