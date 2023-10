Volley | i migliori italiani della 2ª giornata di Superlega | Michieletto decisivo nella rimonta di Trento | bene Rinaldi

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I2ªDIALESSANDROAnche nelle giornate di difficoltà lui risponde presente. Contribuisce alladicon 19 punti sul tabellino, il 43% in attacco, ma soprattutto il 74% di positività in ricezione, 2 muri e 2 ace. TOMMASOInizia male, soprattutto in ricezione, ma poi, lungo il match, trova il ritmo giusto, si rifà arrivando a quota 42% e mette a terra 18 palloni, con il 54% in attacco, un muro e due ace. GIOVANNI SANGUINETTI Prende il posto di uno spento Brehme e guida laformazione modenese con 7 punti negli ultimi tre set, il 75% in attacco. YURI ROMANO’ Buona la partita dell’opposto contro la sua ex squadra, ...