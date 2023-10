Volley femminile | le migliori italiane della 4° giornata di A1 La giornata delle alzatrici | Cambi | Di Iulio e Battistoni sugli scudi

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) LE4ªDI SERIE A1 DIBEATRICE MOLINARO:perfetta per la centrale di cuneo che entra in corsa e spinge Cuneo negli ultimi due set verso la preziosa vittoria di Bergamo con 8 punti, , l’83% in attacco e 3 muri in tre set. ISABELLA DI: Di sostanza la prova dell’alzatrice di Scandicci che, in una partita non semplice, senza il libero titolare e quindi con una ricezione più ballerina del solito, non perde mai la tramontana e serve le compagne con grande precisione. CARLOTTA: E’ l’anima di Pinerolo che sbanca Vallefoglia con un secco 3-0. Prova di sostanza e di continuitàpalleggiatrice che, oltre alla regia ...