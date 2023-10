“Voi terroni…” Grande Fratello | polemica su Anita | cosa ha detto Il pubblico | “Non può restare”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023)Olivieri ci ricasca: altra gaffe. Da qualche giorno la bionda concorrente romana non fa che provocare polemiche con le sue frasi e tanti stanno chiedendo alla produzione del reality di prendere provvedimenti. È successo quando ha, o pare abbia, “ho battuto tutti questi quattro ‘fr***‘” mentre per qualcuno avrebbe‘flosci’. Poi, guardandosi un piede mentre si trovava con Mirko, la frase: “Sono gialla, sono itterica. Oddio, sono più cinese di Rosy“. In tanti hanno chiesto la squalifica diOlivieri che ultimamente non pare goda di molta popolarità. Pure Giampiero Mughini, mentre si autoincensava, l’ha pizzicata: “Sei sicura di essere intelligente?“. Lei, comunque, va dritta per la sua strada e non sembra curarsi di ...