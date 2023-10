Voci di Gaza – L’acqua è sempre più rara | “Impossibile rispettare le norme igieniche di base” La testimonianza dell’operatrice Oxfam

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La sospensione delle linee telefoniche e di internet nella Striscia diha lasciato per molte ore la popolazione nel totale isolamento. Gettando molte famiglie nell’angoscia: “I messaggi Whatsapp e Facebook sono l’unico per sentirci, per sapere che i nostri parenti stanno bene” racconta Ghada, operatrice disfollata nella Striscia di. “Sono contenta che ora le comunicazioni siano riprese, ma mi auguro che ci sia presto un cessate il fuoco, perché quello che abbiamo visto è troppo. Non ci sono parole per descriverlo”. Oltre ai bombardamenti israeliani, tutti i civili della Striscia stanno fronteggiando da giorni la carenza di cibo e soprattutto di acqua. “Non esce più dai rubinetti. Proprio noi che prima facevamo le campagne per il rispetto delleora dobbiamo dire di usare ...