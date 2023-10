Viva Rai2! | la conferenza stampa di presentazione – Fiorello scherza | “Se la Nove mi chiamasse io andrei”

(Di lunedì 30 ottobre 2023)(da RaiPlay) Seconda edizione per, lo show mattutino di, che andrà in onda, dalla nuova location del Foro Italico di Roma, a partire da lunedì 6mbre. Nuovi appuntamenti, dove lo showman siciliano avrà ancora al suo fianco Mauro Casciari e Fabrizio Biggio, che presenteranno anche diverse novità. Stamattina intorno alle 10.00, dalla Sala A di Via Asiago, è dunque prevista ladidel programma. Qui su DavideMaggio.it gli aggiornamenti live minuto per minuto. 10.07: Via alla, con la sigla cantata da Orietta Berti. Tra i presenti l’ad Roberto Sergio, Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo., Casciari e Biggio ...

- - > Fiorello - Adolfo Franzò . Da lunedì 6 novembre ogni mattina, alle 7, sarà l'ora del Rosario a! Ovviamente parliamo dell'augusteo Rosario Fiorello, 63 anni, da Augusta. L'ultimo one man show di cui dispone mamma Rai. Un fuoriclasse dell'intrattenimento, pardon "infotainment", per il ...

Lo showman, il 6 novembre torna con il programma di infotainment alle 7 del mattino e si confessa: «Facendo satira sulla Chiesa prendo in giro me stesso. Sogno papa Francesco in diretta» ..."Condurre Sanremo Non è il mio mestiere, non lo avete ancora capito Quando mi chiedono 'quando condurrai Sanremo' non dico che mi offendo ma quasi. Io faccio altro, se conducessi… Leggi ...