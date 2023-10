(Di lunedì 30 ottobre 2023) Come abbiamo visto, il leggendarioha annunciato che la sua carriera è in dirittura di arrivo. Il suo ultimo match sarà a2024 poi dirà basta all’età di 64 anni. Tony Khan aveva promesso un momento speciale lui ed a Dynamite abbiamo assistito all’arrivo di Ric. Proprio l’arrivo del Nature Boy ha alimentato qualche speculazione sul fatto che sarà lui l’ultimo avversario di. L’ex writerè convinto che la AEWla cosa.vs Ric? Durante il podcast “Wrestle Binge”,ha parlato dievidenziando come secondo lui la AEWdavvero considerare un match tra lui ...

...la DCL Edilizia RIM Cerveteri, in una partita sempre ad inseguire per i ragazzi di coach, che hanno messo il naso avanti per la prima volta a pochi minuti dalla fine, e non hanno più ...

Vince Russo: “La AEW potrebbe valutare Sting vs Ric Flair per Revolution” Zona Wrestling

A Nocera vince Russo. Cutrì è sindaco di Rosarno. Zicchinella batte ... Corriere della Calabria

Vince e convince davanti ad un nutrito pubblico (che non si vedeva da tempo) il Siderno della rinnovata dirigenza guidata ottimamente dal duo Costa-Raso, che se pur rimaneggiata in difesa, dopo un pri ...Jannik Sinner vince dieci trofei come Adriano Panatta (con otto anni d'anticipo), supera Corrado Barazzutti per numero di vittorie in stagione, consolida il quarto posto del ranking e non solo ...