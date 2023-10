VIDEO A Chocoland lo stand dei ragazzi di Nisida | “Messaggio a babygang”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuando si è diffusa la voce, in tanti sono andati allodeidi. Perché le storie di riscatto e di speranza piacciono sempre. E così Vomero, fiera del cioccolato artigianale, ospita la onlus “Monelli a pasticciare”. Un’iniziativa nata anche dall’idea di Ciro Ferrantino, pasticciere dell’istituto penale minorile. “Isono stati contentissimi – racconta lui -, quando si tratta di visibilità hanno sempre entusiasmo“. Nellodella fiera in area collinare, in corso dal 26 ottobre al 1 novembre, ci sono panettoni e altri prodotti dolciari. Li realizzano i giovanissimi detenuti, nel laboratorio diretto da Ferrantino. “Cerchiamo di trasmettere l’arte della pasticceria a questiche sono stati un po’ più ...