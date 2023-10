Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023)DEL 30 OTTOBRE 2030 ORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA SELVA CANDIDA EFIUMICINO IN INTERNA CODE CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E AURELIA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE E DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLAFIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL GRA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SEMPRE NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA FEDERICO DI ...