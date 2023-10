Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023)DEL 29 OTTOBRE 2024 ORE 08.30 MARCO CILUFFO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA LUNGHI INCOLONNAMENTI IN ENTRATA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DELLAFIUMICINO E SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN SINISTRO SULLO STESSO TRATTO TUTTO DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE CI SONO CODE SULLA FLAMINA SEMPRE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI MENTRE PER LAVORI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA VIA SALARIA SIAMO A PASSO CORESE TRA LE USCITE DI BORGO QUINZIO E BORGO SANTA MARIA INFINE ALLERTA VENTO DA CODICE GIALLO SUI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI VENTO FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE PER IL MOMENTO è TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL ...