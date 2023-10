Verstappen come Prost | vince pure in Messico | rimpianto-Ferrari

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Maxha vinto il Gp deldi Formula 1 precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton e ladi Charles Leclerc. Ai piedi del podio l'altra rossa di Carlos Sainz, quarto. Per il pilota olandese si tratta della 51/a vittoria in carriera, successo che gli consente di eguagliare Alain. Si è ritirato nel corso del primo giro invece l'idolo di casa, Sergio Perez, dopo un contatto al via con Leclerc. Completano la top ten Lando Norris, quinto, George Russell, sesto, e Oscar Piastri, ottavo con l'altra McLaren. A punti anche Daniel Ricciardo, settimo con l'AlphaTauri, Alexander Albon, nono con la Williams, ed Esteban Ocon, decimo con la Alpine. La gara è stata interrotta nel corso del 35° giro per la bandiera rossa esposta per un incidente occorso alla Haas di Kevin Magnussen, finito contro le barriere. ...

Qui però, mentreriusciva a girare agevolmente al comando, si consumava il dramma ... Checo dal canto suo ha girato dall'esterno verso l'internose non ci fosse nessuno in mezzo. ...

F1 Messico, pasticcio Ferrari al via, Verstappen ringrazia: 51 vittorie come Prost. Leclerc 3° La Gazzetta dello Sport

Verstappen vince in Messico, Leclerc 3° e Sainz 4° Sky Sport

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Insaziabile Max Verstappen: col terzo titolo mondiale già in tasca, il pilota olandese della Red Bull vince anche il Gran Premio del Messico. Successo numero ...Max Verstappen vince anche in Messico, il campione del mondo in carica non cede un centimetro e dimostra una fame assoluta, cogliendo la 51esima vittoria in carriera, come Alain Prost. L'olandese ...