Verstappen come Prost | record in Messico | Ferrari tra alti e bassi | stessi punti di Mercedes

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Maxnon si ferma più. Anche in, seppur con modalità diverse e meno dominio rispetto ad altre gare, si impone e stavolta fa segnare un nuovo, battendo il proprio fatto registrare lo scorso anno, quello di vittorie in una singola annata, ora 16. E poi, sono 51 in carriera in Formula 1, eguagliaed è ora il quarto di sempre alle spalle di, che potrebbe già riacciuffare in questa stagione, e degli – per ora – inarrivabili, ma solo per i numeri, Schumacher e Hamilton. Sulla pista dedicata ai fratelli Rodriguez l’olandese, partito terzo, si ritrova in testa già alla prima curva, poi è aiutato da una bandiera rossa che azzera qualsiasi tipo di strategia e che dopo la ripartenza consente al tre volte campione di giocarsela a gomme pari e con una macchina dieci volte ...