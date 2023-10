Dopo la generazione dei ribelli, degli inespressivi e dei picchiatori, nel 1997 il mondo del tennis scopre il sorriso, la gioia e la felicità contagiosa di Gustavo Kuerten, un brasiliano dai riccioli ...

Verso Torino: 1997, il cuore di Kuerten scalda Parigi SuperTennis

Lecce - Torino (0-1) Serie A 2023 la Repubblica

Prima tappa, Paratissima, che per la 19esima edizione riconferma la sua presenza tra le fiere d’arte torinesi. Dove Presso la Cavallerizza in Via Verdi n. 5, con una superficie espositiva di oltre 15 ...Un'ottima gara di Vojvoda, schierato per la prima volta da difensore centrale: in questo momento di emergenza può essere riconfermato ...