Usa | da Putin nessuna condanna delle violenze in Daghestan

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La Russia "non hato lenell'aeroporto inné l'antisemitismo". Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, in un briefing con la ...

"Non abbiamo sentito assolutamente nulla da, non una parola su quell'attacco", ha sottolineato. "E questo silenzio vale più di mille parole". . 30 ottobre 2023

Putin attacca gli Usa: responsabili di questo caos mortale AGI - Agenzia Italia

L'accusa della Russia che l'Ucraina abbia avuto un ruolo nella rivolta all'aeroporto di Makhachkala è "assurda". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. Gli Stati Uniti ...Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un briefing con la stampa ribadendo che negli Usa "non c'è posto per l'antisemitismo ne' per l'islamofobia".