Uomo trovato senza vita nei pressi del Maradona | “Avrebbe tentato di scavalcare perché senza biglietto”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tragedia al Diego Armandoun corpo neidello stadio di Fuorigrotta: la ricostruzione. Ieri sera il Napoli ha disputato la decima giornata di Serie A contro il Milan. Il match è stato spettacolare, con capovolgimenti da una parte e dall’altra. Alla fine, il punteggio finale recita 2-2 con le squadre che hanno dominato in lungo e in largo un tempo per parte. Il risultato finale, non premia nessuno e soprattutto non serve ne al Napoli ne al Milan. Entrambe le squadre, infatti, perdono terreno da Inter e Juventus che volano in vetta alla classifica e devono stare attente al ritorno della Fiorentina che questa sera potrebbe superare il Napoli in classifica e avvicinare il Milan. Il match che è andato in scena ieri è stato reso incredibile da grandi capovolgimenti di fronte che certificano come sia il Milan che il ...