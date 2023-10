Uomini e donne | Manuela senza corteggiatori | Roberta Di Padua e Aurora Tropea a muso duro

Tra i più informati, glie gli over 45, mentre lee i giovani risultano saperne molto poco. Alla domanda diretta "Lei è informato a proposito della manovra finanziaria che sta mettendo a ...

Venerdì 27 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne: commenti a caldo (30/10/2023) Isa e Chia

Come sta Andrea Cerioli L’ex tronista di Uomini e Donne è stato ricoverato in ospedale qualche giorno fa. In una foto condivisa sui social, Andrea si era mostrato a letto con una flebo nel braccio. L ...La puntata di oggi di Uomini e donne prelude all'addio al Trono Classico di Manuela Carriero, rimasta senza corteggiatori dopo il ritiro di Michele e Carlo.