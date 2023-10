Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 30 10 23

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Mamma mia, che imbarazzo che ho provato oggi guardando. Che imbarazzo incredibile. Solo le puntate Gemmacentriche, negli ultimi anni, erano riuscite (per altre ragioni, ovviamente) a trasmettermene così tanto. Vedere Manuela Carriero elemosinare A OLTRANZA attenzioni da un ragazzo cheRAMENTE le aveva fatto capire di non provare alcuno stimolo nel continuare a conoscerla e pure da quell’altro che – terrorizzato all’idea di rimanere solo e di poter quindi essere la sua scelta (cosa che non sarebbe accaduta mai, lo sappiamo, ma nel dubbio…) – s’è dato preventivamente alla fuga mi ha fatto davvero una pena ESTREMA. Ma come si può arrivare a tanto? Com’è possibile aver così poco amor proprio da ridursi in quel modo, e in mondovisione per giunta? Io davvero gnafaccio, ve lo giuro. Che si creda alle parole che Michele ...