Uomini e Donne anticipazioni settimanali | tronista va via | rotture tra gli over

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Inizia una nuova settimana di messe in onda di. In questi giorni, ledel talk show di Maria De Filippi, rivelano che si parlerà sia di trono classico, sia di. Per quanto riguarda il primo, ci sarà un triste abbandono da parte di uno dei tronisti in carica. Tra gli, invece, saranno prese delle decisioni molto drastiche per alcuni protagonisti, e non mancheranno momenti di scontri concitati. Vediamo cosa succederà.trono classico: una drastica decisione Nelle prossime puntate disi parlerà soprattutto del trono di Manuela Carriero. Michele Longobardi tornerà in studi, dopo essere stato eliminato in una delle precedenti puntate di UeD. Il ...