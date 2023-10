Uno studente su 10 pensa all’anno sabbatico dopo il diploma | il 23% ha bisogno di staccare la spina

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una pausail, per qualche mese o per un anno. Questa la prospettiva a cui si prepara un gran numero di studenti: oltre 1 su 10 valuta infatti di prendersi del tempola Maturità per riflettere, per capire che cosa fare della propria vita. Ma anche per ritagliarsi una parentesi in cui dedicarsi a sé stessi, per “la” dagli impegni, per allargare i propri orizzonti. L'articolo .