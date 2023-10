Unasca on the road | toccare con mano i pericoli

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Portare i giovani sulle strade insieme alle Polizie Locali, ai Soccorritori, perché vedano con i loro occhi le conseguenze di comportamenti scorretti o pericolosi, come gli incidenti, è la mission dell'associazione Ragazzi On Theche, dopo una positiva sperimentazione con 1.000 giovani coinvolti in circa 100 Comuni del Nord Italia, è impegnata nella fase di espansione di questa efficace e, a distanza di 16 anni, ancora rivoluzionaria formula di educazione stradale a tutto il territorio nazionale, grazie anche ad un protocollo d'intesa firmato con, l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica. Si tratta di una iniziativa - unica nel suo genere - che sfrutta l'occasione delle esperienze scuola/lavoro (PCTO) o dei Tirocini (all'Università degli Studi di Bergamo è attivo da diversi anni) e recluta ragazzi e ragazze dai 16 ...

