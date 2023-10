Un’App per proteggere il cuore | programma prevenzione arruola volontari

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023)sullo smartphone peril, costruita da esperti della Rete cardiologica, che da anni operano nel settore dellacardiovascolare. E’ lo strumento cardine su cui si basa il progetto di ricerca CV-Prevital, promosso e finanziato dal ministero della Salute e realizzato attraverso il network di ricerca italiano in ambito cardiovascolare con il Centro cardiologico Monzino di Milano come capofila. Si tratta di un avanzatodicardiovascolare basato sulla medicina digitale per il quale, informano i promotori, “resta aperto il reclutamento”, esteso fino a fine febbraio dell’anno prossimo. E’ ancora dunque possibile partecipare a questa iniziativa di, per la quale ad oggi sono statiti ...