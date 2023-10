Una scuola per leader Il Casd riceve da Mattarella la bandiera d’istituto

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Non c’è futuro per un Paese senza, e in un momento di forte instabilità internazionale, è ancora più importante concentrarsi sugli strumenti della cultura, per aiutare a comprendere i processi e ad agire per la sicurezza e la pace. È questo il messaggio che arriva dal Centro alti studi per la Difesa, che ha ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica, Sergio, ladi istituto. Un ulteriore tassello in quel processo, giunto quasi al suo completamento, di trasformazione dell’ente in un vero e proprio istituto universitario. “In un mondo complesso, in rapida evoluzione e imprevedibile la formazione della dirigenza va adattata iniettando nuove caratteristiche” ha spiegato il presidente del Centro, l’ammiraglio Giacinto Ottaviani, ricordando come “laship è una tecnica, e rappresenta ...