Una delle ultime volte in cui Matthew Perry è stato avvistato in pubblico – tutti dicevano la stessa cosa sul suo aspetto

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’apparizione diha causato rinnovata preoccupazione tra i fan dopo che l’attore è riemerso nel gennaio di quest’anno. La star di Friends ha preso parte ad un tour su larga scala per promuovere il suo nuovo libro di memorie alla fine dell’anno scorso, ma successivamente è sparito dalla circolazione. Dato che il 53enne ha avuto una lunga battaglia con droga e alcol, questo di per sé èsufficiente ad allarmare alcuni fan, con le loro paure difficilmente dissipate dal suotrasandato e trasandato. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, i paparazzi fotografaronomentre appariva gonfio e con la faccia rossa. Page Six, nel frattempo, ha affermato che l’attore sembrava esausto mentre usciva dalla sua casa di Hidden Hills a Los Angeles per fare un giro da ...