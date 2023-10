Una buona Paperdì cede solo alla fine alla corazzata Pielle Livorno

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Aversa. Doveva essere la partita della rinascita: l’esonero del buon Sergio Luise, il nuovo coach Nando Gentile assistito da Ciro Dell’Imperio, e nonostante la sconfitta di 9 punti, maturata, con le polveri spente, il fiato corto, e la evidente mancanza di preparazione atletica dei ragazzi, per noi che scriviamo lo è stata. Forse perchè riusciamo a vedere del buono in ogni cosa? No! I segnali positivi ci sono stati eccome, anche se la compagine di Farinaro ne è uscita sconfitta, comunque mostrando unaprofondità e potenziale. Calma, pal play, schema, costruzione del gioco, ottimizzazione dei 24 secondi per completare l’attacco con conclusione finale vincente, 33 rimbalzi e 18 assist totali, nonostante le 14 palle perse (11 recuperate, ma ...