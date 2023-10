un terremoto di magnitudo 3 4 è stato registrato questa mattina alle 6 25 | tra le province

Estratto da www.leggo.itREGGIO EMILIAoggi di3.4 registrato alle 6:25 in Emilia - Romagna, tra le province di Reggio e di Modena. [...] il sisma ha avuto ipocentro a nove chilometri di profondità ed epicentro tra il ...

Maltempo, allerta rossa oggi per frane e piene fiumi in Emilia Romagna: “Ore complicate” Forte maltempo sull'Italia: oggi allerta meteo rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell'Emi ...In Emilia Romagna è allerta rossa per il maltempo nella giornata di lunedì 30 ottobre 2023 e in 19 comuni della provincia di Parma le scuole sono chiuse.