Un Posto al Sole | anticipazioni 30 ottobre – 3 novembre 2023 | Viola decisa a lasciare Eugenio

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Daniela Ioia, Luigi Miele, Ilenia Lazzarin (US Rai)Unalda lunedì 30a venerdì 3Mentre il pediatra che tenne in cura Tommaso legge un articolo su Lara e comincia a nutrire degli strani sospetti sulla misteriosa malattia che aveva colpito il piccolo, Lara si prepara a lanciare una nuova provocazione contro Roberto e Marina in vista del battesimo del bambino. La festa di Halloween organizzata da Antonio a palazzo, sarà oggetto di un nuovo momento di gelosia da parte di Rosa nei confronti di. La situazione sembra davvero difficile per Marina che fa sempre più fatica più ad accettare le continue provocazioni di Lara. Intanto, il pediatra che ha avuto in osservazione Tommaso nel periodo in cui il bambino stava male, ...