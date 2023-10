Un posto al sole anticipazioni 30 10 | la resa dei conti è vicina

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tutte ledell’appuntamento di stasera 30 ottobre per la soap opera Unalche ci regalerà un’altra settimana intrigante e piena di colpi di scena. Lara provoca Marina e Roberto: si avladeiNell’episodio di Unaldel 30 ottobre, Lara non ha alcuna intenzione di lasciare in pace Marina e Roberto. La Martinelli è determinata a mettere i bastoni tra le ruote ai Ferri, ma le cose potrebbero non andare come sperato per lei. Nonostante Marina abbia accettato di non portare avanti il suo piano di vendetta contro Lara, la manager è convinta che la malvagia bionda cercherà comunque di vendicarsi, sia che sia in prigione o meno. Lara cercherà di provocare Roberto e Marina nel modo più subdolo ...