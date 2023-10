Un pomeriggio di gioia alla casa di riposo “Mons Benedetto Balsamo” di Monreale

...rimpianti in molti e sarà chiamato ad onorare al meglio questa ricorrenza riassaporando la... Resta il dubbio modulo I biancorossi hanno svolto questola seduta di rifinitura con ...

Un pomeriggio di gioia alla casa di riposo "Mons. Benedetto ... MonrealeLive

La missione popolare di Nuovi Orizzonti per portare la gioia del ... Famiglia Cristiana

Giornata campale per Simona Ventura. Dopo aver riabbracciato in diretta tv l’amica/nemica Mara Venier, la conduttrice sancisce pubblicamente la pace con Barbara D’Urso. Tra le due il rapporto non è ma ...Lamezia Terme - Decima giornata nel girone più meridionale di serie D. Ben tre gli anticipi odierni, tra cui le gare che vedono in campo le due battistrada Trapani e Siracusa. Gli aretusei nel pomerig ...