Un bando a sostengo della creatività | chi ne ha diritto

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le Pmi possono presentare le domande per accedere ai fondi delDisegni+. I contributi sono concessi in conto capitale al fine di supportare le imprese nella valorizzazione di disegni e modelli innovativi. L’importo complessivo degli aiuti ad una singola impresa non può superare i 200mila euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. La soglia cala a 100mila euro per le imprese del trasporto merci su strada conto terzi. Le domande si aprono il 7 novembre fino a esaurimento risorse.Disegni+: requisiti di partecipazione La misura è promossa dal Ministero delle imprese e del made in Italy e il soggetto gestore è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni. Agevolazioni che vengono concesse ai sensi del Regolamento europeo n. 1407 del 18 dicembre 2013 ...