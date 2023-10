Umbria Factory incontra Sintesi Festival – Foligno | 3 e 4 novembre

(Di lunedì 30 ottobre 2023)– Quattro comuni coinvolti (, Spoleto, Cannara, Spello), 11 location (Museo di Cannara, Cantiere Oberdan, piazza San Gabriele dell’Addolorata a Spoleto, Zut, Auditorium Santa Caterina, Auditorium San Domenico, Corte di Palazzo Trinci, Palazzo Candiotti, Ex Teatro Piermarini, centro storico a, Teatro Subasio a Spello), 25 artisti e compagnie nazionali e internazionali per 32 repliche (a cui hanno assistito 2mila persone) tra spettacoli di danza, teatro, musica, progetti multimediali e nuove tecnologie, workshop di comunità e azioni corali, performance nello spazio pubblico e momenti di approfondimento con spettatori e addetti ai lavori. Per la terza edizione di “” andata in scena nei mesi di settembre e ottobre, e sempre più in ...

... spettacoli e monologhi di grande attualità che attraverseranno l'con appuntamenti di ... spettacolo teatrale ideato da Camilla Boniardi e Show Reele prodotto e organizzato da Vivo ...

IL PROGRAMMA DI UMBRIA FACTORY FESTIVAL politicamentecorretto.com

Umbria Factory Festival, gran finale e riflessioni: spettacoli dal vivo ... Umbria 24 News

Un’intera giornata per dare gratuitamente la possibilità di mettersi in gioco a chi sogna di lavorare nel mondo della produzione cinematografica e televisiva: è “Non si sa MAI casting“, in programma s ...HENGDIAN, China, Oct. 17, 2023 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar's factory in Sihong, Jiangsu Province, was named a Zero Carbon Factory by TÜV SÜD on October 16, marking a historic achievement as the first ...