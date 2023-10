Ultimo sondaggio | Meloni vola Chi trema all' opposizione

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Giorgiacontinua a salire nei sondaggi. Anche l'ultima rilevazione di Swg ha dato lo stesso verdetto. Nell'ultima settimana, Fratelli d'Italia ha avuto un incremento dello 0,3% ed è saldamente il primo partito d'Italia. Mariesce a inanellare anche un altro tassello positivo: tra i leader europei è quella che ha avuto il giudizio più positivo da parte degli elettori per come sta provando a risolvere la crisi in Medio Oriente. Questa settimana, nei sondaggi di preferenze elettorali in Italia, due partiti hanno registrato un aumento di consensi, Fratelli d'Italia con un incremento dello 0,3% e il Partito Democratico con un aumento dello 0,4%. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha subito un calo dello 0,3%, mentre la Lega è rimasta stabile. Anche Forza Italia ha visto una diminuzione dello 0,1%, mentre Azione ha ...

