Ultime Notizie Roma del 30-10-2023 ore 17 | 10

(Di lunedì 30 ottobre 2023)dailynews radiogiornale delle informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale violenti scontri di terra all’interno della striscia di Gaza tra Combattenti Diamante l’esercito italiano i carri armati hanno raggiunto La periferia di Gaza City non si fermano nemmeno gli attacchi che nel nord di Israele al confine con il Libano con Le Milizie di hezbollah mentre anche in cisgiordania sud della Siria Continuano i raid aerei ha già l’ordine pubblico sta crollando la popolazione alla fame ha tratteggiato i magazzini di è preso d’assalto i centri di distribuzione umanitari ONU ieri sera Sono arrivati altri 24 camion di Aiuti dal valico di rafah Per un totale di 118 mentre oggi l’alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati viene consiglio di sicurezza 2:30 si scrive mancano l’acqua rifugi ospedali ...