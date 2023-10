Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno significano le operazioni di terra di Israele nel nord della striscia di Gaza da decine di milioni da marzo e sono stati uccisi tra le vittime Ci sono alcuni terroristi che c’erano barricati all’interno di edifici per le attaccavano le truppe in un caso in italiano chiesto l’intervento dell’Aeronautica che con un drone quando tu ride su un covo uccidendo oltre 20 operativi secondo le forze di difesa israeliane nel24 ore sono stati colpiti circa 300 obiettivi di hamas Gaza tu ti riposi ti di armi nascondigli assembramenti di agenti Diamante postazioni anticarro che almeno 60 persone sono state arrestate in daghestan è in relazione alla salto antisemita avvenuto ieri sera in aeroporto perché sono dell’interno della Repubblica caucasica russa secondo cui sono ...