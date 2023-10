Ultime Notizie Roma del 30-10-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di quella guerra in Medio Oriente l’esercito italiano segnale lancio di Razzi e missili dalla Siria allo Yemen verso lo stato ebraico secondo il consigliere alla sicurezza nazionale americana il jack Sullivan elevate il rischio che il conflitto sia il secondo il Wall Street Journal gli Stati Uniti Hanno imposto Hydra il ripristino delle comunicazioni a Gaza i vertici militari italiani fanno sapere che stanno estendendo ulteriormente i operazioni di terra le truppe attestate nel nord del club palestinese seconda mano le vittime sono oltre 8000 nella striscia l’ONU dopo che diversi centri di distribuzione alimentari sono stati presi d’assalto avverte la garza l’ordine pubblico sta collassando per il presidente iraniano ebrahim Raisi i crimini di Israele hanno superato la ...