Ultime Notizie Roma del 30-10-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023)dailynews radiogiornale lunedì 30 ottobre Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la vicepresidente americana kamala Harris Ha ribadito che gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione né alcun piano di inviare truppe da combattimento in Israele a Gaza in un’intervista al programma specificato che gli Stati Uniti stanno fornendo allo stato ebraico consulenze attrezzature sostegno diplomatico Israele senza alcun dubbio il diritto di difendersi detto questo è molto importante è che alcuna confusione tra Martiri Palestinesi ha sottolineato la vicepresidente i palestinesi meritano vari misure di sicurezza e protezione autodeterminazione dignità e siamo stati molto chiari sul fatto che le regole della guerra devono essere rispettate e che devono arrivare aiuti umanitari aggiunto Harris la vice presidente americana Ha ribadito anche che ...