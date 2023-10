Ultima ora Amici 23 | il verdetto su Ezio

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrne23, newsora: arriva finalmente la decisione della professoressa Anna Pettinelli suLiberatore! L’allievo rimane o va via? LIBERATORE- Mancava soltanto ilufficiale, che è arrivato proprio in questi minuti, durante il daytime del 30 ottobre 2023. I compagni hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per salutareLiberatore: l’allievo della maestra Anna Pettinelli ha dovuto lasciare definitivamente il talent show di Canale 5 ideato e condotto magistralmente da Maria De Filippi. La ...