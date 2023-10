Tyson Fury ha rubato?

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Se è vero che nella boxe quasi sempre gli allibratori ci prendono, è pur vero che un fenomenale e imprevedibile esordiente come Francis Ngannou nel pugilato non si era mai visto. Qualcuno ha ipotizzato cheabbia passato gli ultimi quattro mesi al pub a bere, qualcun altro ha parlato di “farsa”, fatto sta che Francis Ngannou è stato sconfitto ai punti, al termine dei 10 round di uno degli incontri più strani e controversi della storia del pugilato moderno, andato in scena a Ryad nella notte tra sabato e domenica, davanti a un pubblico ricco di leggende del pugilato e invitati della famiglia reale saudita, come Cristiano Ronaldo. In uno sport viscerale ed emotivo come la boxe, gridare allo scandalo nei match molto combattuti è naturale. Il giudizio finale, quando si arriva come in questo a caso a leggere i cartellini dei giudici, dipende ...