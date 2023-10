Twerking | storia ed evoluzione di un ballo controverso

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per alcune star è diventato un tratto distintivo, ma tutti abbiamo provato a farlo, almeno una volta, magari ritrovandoci a sculettare imbarazzati. Stiamo parlando del, unsensuale almeno quanto: femminista sì o no? Liberatorio sì o no? E, soprattutto, possiamo farlo senza appropriarci della cultura che lo ha creato?: cos’è e cosa significa Secondo il dizionario Cambridge, ilè uno stile di danza che prevede il piegarsi in basso e il movimento del sedere e dei fianchi. È un tipo dimolto sensuale, caratterizzato da rapide e ripetute spinte dell’anca e “vibrazioni” dei glutei effettuate mentre ci si piega sul proprio asse verticale come per effettuare uno squat.eddel ...