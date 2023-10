Tumori | Iotti Airo | “Radioterapia oncologica personalizzata precisa | efficace e sicura”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Al congresso nazionale le innovazioni del trattamento applicato a oltre il 70% dei pazienti “Molte persone ancora oggi ignorano la valenza curativa che laha in comune solo con la chirurgia. Spesso è temuta e considerata dannosa, pericolosa: opinioni frutto di antichi retaggi e disinformazione, che oggi non trovano giustificazione o sostegno nella pratica clinica e negli studi scientifici. Attualmente con ladi precisione abbiamo a disposizione una tecnologia che ci consente di produrre distribuzioni di dose che si adattano strettamente al bersaglio tumorale, preservando al massimo i tessuti sani adiacenti”. Così Cinzia, presidente Associazione italiana die oncologia clinica () e direttore ScAusl-Irccs di Reggio Emilia, ...

"Le macchine di cui disponiamo - sottolinea- erogano la dose con una precisione millimetrica ... Parlando di, le novità riguardano le neoplasie in fase localmente avanzata in cui ...

