Trump | arriva l’ok definitivo dalla giudice | non potrà attaccare la procura e i testimoni durante il processo

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) «Imbavagliato», di nuovo. Ladistrettuale statunitense Tanya Chutkan ha disposto per l’ex presidente Donaldun ordine restrittivo (gag order, legge bavaglio ndr.) che impedisce al tycoon ditori, il consulente speciale Jack Smith, il personale del tribunale e i potenzialiilche lo accusa di aver cospirato per ribaltare le elezioni del 2020. Laha anche rigettato al mittente la richiesta della squadra legale diche aveva domandato la sospensione della legge bavaglio a tempo indeterminato mentre gli avvocati facevano appello. Il provvedimento era già stato preso lo scorso 16 ottobre ma era stato congelato dopo il ricorso immediato di The Donald. Quest’ultimo però ...