Trofeo Kopa | Jude Bellingham il miglior giovane

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023), stella del Real Madrid ed ex Borussia Dortmund si aggiudica il premionella serata del Pallone d’Orosi è aggiudicato il premio, primodella serata del Pallone d’Oro. A premiarlo è stato Eden Hazard. Il centrocampista goleador del Real Madrid è finito 18° invece nella classifica generale, il risultato forse più basso che raggiungerà in carriera, come commentato da Paolo Condò su Sky Sport.