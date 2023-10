Trieste | arrestato campione di vela | lo skipper accusato di essere un boss narcotrafficante VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pubblicato il 30 Ottobre, 2023 La polizia di frontiera marittima e la squadra mobile dihannoMilos Radonjic, del Montenegro, lodi Maxi Jena, un racer di 24 metri tra i favoriti della Barcolana, la regata più numerosa al mondo.L’arresto è avvenuto giorni prima della regata in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso il 15 settembre scorso dal Distretto Est di New York per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Radonjic si trova adesso rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, in provincia di Udine, dove è stato trasferito dal penitenziario di. Nel corso dell’interrogatorio davanti alla Corte di Appello diRadonjic ha detto che si tratta di un caso di omonimia. Le autorità statunitensi, invece, lo ...