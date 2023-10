Transizione green-tech Roma rinsalda l’asse con Parigi e Berlino

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si rafforza il triangolo tra le tre economie più importanti dell’Unione europea. Nella giornata di lunedì il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato agli omologhi di Francia e Germania, Bruno Le Maire e Robert Habeck. L’incontro si poneva in continuità con quello di giugno a, il primo in questa nuova formula trilaterale, in cui i tre si erano impegnati a espandere la cooperazione industriale nel settore delle materie prime critiche. Nello stesso spirito, i ministri hanno affrontato il tema dell’intelligenza artificiale e del suo ruolo nella doppia, verde e digitale, che sta disegnando il futuro dell’economia europea. LA CORSA VERSO IL SUMMIT IN UK “Abbiamo trasmesso un messaggio significativo all’Ue e ai nostri partner europei sulla strada che dobbiamo percorrere insieme per ...