Tragico incidente a Campoleone | traffico ferroviario regionale in tilt

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pubblicato il 30 Ottobre, 2023 Un tragedia quella verificatasi questa mattina nei pressi della stazione dei treni di. La notizia arriva direttamente dal sito delle Ferrovie dello stato che riporta un primo dispaccio delle 10 e 40 nel quale si informa che: “La circolazione è sospesa aper l’investimento di una persona. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi”. L’ultimo aggiornamento delle 11 e 38 avverte come la circolazione sulle linee Roma – Formia e Roma – Cassino sia fortemente rallentata. Non si hanno ancora particolari circa l’identità della persona investita. quello che è certo è che la circolazione per i pendolari oggi sarà un vero terno a lotto.