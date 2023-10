Tragedia di Brandizzo | nuovo video | il tecnico indagato aveva fatto allontanare gli operai

Potrebbe esserci un nuovo sviluppo nell'indagine sulladi. Un video appena emerso dalle telecamere di sorveglianza della stazione potrebbe cambiare la la ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra il 30 e il 31 agosto, quando ...

Tragedia di Brandizzo: un nuovo video potrebbe modificare la ... ART News - Agenzia Stampa

Brandizzo, spunta un nuovo video: il tecnico indagato aveva fatto allontanare gli operai TGCOM

"Sono vivo, ma non so se sia fortuna o un miracolo. Il dolore è troppo forte, non passerà mai" dice in un'intervista a la Repubblica Andrea… Leggi ...Potrebbe esserci una svolta relativamente alla strage di Brandizzo nella quale hanno perso la vita 5 operai. Un nuovo video cambia le cose.