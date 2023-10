Traffico Roma del 30-10-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Luceverdeun buon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna Continuano i disagi allaper un incidente già segnalato nei precedenti aggiornamenti tra Cassia Trionfale sullo stesso tratto in miglioramento le condizioni di viaggio sulla carreggiata interna dove però non si escludono code per la presenza di un altro incidente tra Bufalotta e Prenestina in aumento gli spostamenti sulla tratto Urbano della A24 in uscita dae su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via solo per chi è diretto a San Giovanni attenzione anche per il vento forte alberi caduti su via della Magliana in prossimità di via Dei grottoni il tratto non è percorribile con ripercussioni alin tutta la zona si lavora per il rinnovo della sede tranviaria lungo viale ...