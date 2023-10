Traffico Roma del 30-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare code a causa di un incidente lungo la carreggiata interna tra Cassia Trionfale nello stesso tra auto in fila anche lungo la carreggiata esterna dove sono chiuse le corsie di emergenza e marcia lenta scarsi gli spostamenti sulla tratto Urbano della A24 mentre si viaggia rallentati perintenso su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni acittà lavori di potatura su via Nomentana chiuso il tratto di complanare tra viale Regina Margherita & via Reggio Emilia termine interventi previsto il 17 novembre su Viale Palmiro Togliatti chiusa per lavori la corsia tranviaria di via Prenestina tra via Bresadola e alle Palmiro Togliatti variazioni al percorso della linea tram 14 tutte le notizie su ...