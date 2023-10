Traffico Roma del 30-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Luceverdedi no Ben trovati dalla redazione province enti o temporaneamente chiusa via Carlo Levi siamo all’altezza di piazza Guido Piovene in direzione della Pontina C’è un incidente e poi sulla via Aurelia via Aurelia Antica raccordo In quest’ultima direzione è sempre felici dente code su via Salaria ti va Notizie di via dei Prati Fiscali verso il centro città è ancora un incidente provoca di rallentamenti in via Igino Giordani in prossimità di via Trivento è lungo viale Togliatti all’altezza di via dei Meli riattivata la circolazione ferroviaria sulla lineaNapoli via Formia e sulla fl8Nettuno gentilmente sospesa in prossimità di Campoleone a correre corso comunque gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria i treni Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60.000 subire ...