Tra ieri e oggi | le tante facce della questione giovanile negli anni dell’inverno demografico

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Non è facile parlare ai giovani, ma ancora di più non è facile parlare di giovani. C’è il rischioretorica, dei “buoni sentimenti” sempre pronti a fare capolino, anche nelle analisi più attrezzate. C’è il rischio di “demonizzare” o “santificare” le giovani generazioni, rinchiudendole in aree protette, da cui solo il tempo e le necessitàvita le faranno uscire. I giovani “preoccupano” piuttosto che destare attenzione. Invadono le cronache giornalistiche e le analisi a buon mercato del sociologismo televisivo, piuttosto che sollecitare risposte non banali. Niente di nuovo – sia chiaro: la gioventù è un’età di passaggio, i giovani dihanno però un percorso più “lungo e complicato” verso l’età adulta. E’ il “segno dei tempi”, nella misura in cui la persistente “” ...