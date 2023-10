Torvajanica – Muore in mare 40enne | corpo recuperato da surfista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un uomo di 40 anni è morto in. Poco dopo le 14 di lunedì 30 ottobre la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato una squadra, supportata dal Nucleo Sommozzatori e dall’elicottero Drago 140, sul lungodelle Meduse a Pomezia per prestargli soccorso. Ilesanime dell’uomo è statoda un, in prossimità dello stabilimento ‘Il Ragno d’Oro’ a. Il personale del 118, presente sul posto, ha potuto solo constatare il decesso. (Red/ Dire)

